Экономика

09:44 23.01.2017

В Украине создадут межведомственную рабочую группу по возврату культурных ценностей

На базе Министерства культуры будет сформирована межведомственная рабочая группа по вопросам розыска культурных ценностей в Украине и за ее пределами, возврата культурных ценностей в страну и оперативного обмена информацией о культурных ценностях, объявленных в национальный и международный розыск.

Как сообщается на правительственном портале, такое решение было принято в пятницу по итогам межведомственного совещания под председательством замминистра культуры Тамары Мазур. Было решено проводить заседания рабгруппы не реже одного раза в квартал.

"К Минкультуры неоднократно обращались лица, уполномоченные на выдачу разрешений на вывоз культурных ценностей за пределы Украины, и эксперты, осуществляющие экспертизу культурных ценностей, с вопросом о порядке действий в случае, если на экспертизу или оформление Свидетельства приходит предмет, который, возможно (по определенным признакам) может быть похищенным, объявленным в розыск, или имеющим отметки музеев, библиотек и т.п. Для решения таких ситуаций предлагаю рассмотреть возможные варианты и выработать единый алгоритм действий в отмеченных случаях с привлечением всех заинтересованных сторон", - сказала Т.Мазур.

Во время совещания рассматривались вопросы порядка действий заинтересованных органов в случаях обнаружения за пределами Украины культурных ценностей, в т.ч. объявленных в розыск, ведения Реестров объявленных в национальный и международный розыск культурных ценностей, законодательное урегулирование розыска похищенных ценностей правоохранительными органами.

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