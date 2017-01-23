Экономика

09:42 23.01.2017

Цены на нефть слабо снижаются в понедельник

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник, рынок соблюдает осторожность в отношении последствий снижения нефтедобычи странами ОПЕК.

Между тем в минувшие выходные государства ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному сокращению добычи - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, прошло слишком мало времени с начала реализации договоренностей, и инвесторы смогут лучше оценить ситуацию, когда будут доступны данные о производстве и экспорте нефти за январь в целом.

Между тем нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации максимальными темпами за четыре года. По данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию 29 установок в США, а общее число достигло 551 - максимума с ноября 2015 года. Добыча нефти в США повысилась примерно на 6% с середины 2016 года, хотя и остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 году.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 кв опустилась на 0,1% - до $55,43 за баррель.

Мартовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,1% - до $53,16 за баррель.

В прошлую пятницу цены на нефть выросли примерно на 2% на ожиданиях встречи производителей нефти.

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