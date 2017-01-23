Экономика

09:29 23.01.2017

Цена золота росла четыре недели подряд, продолжает подъем в понедельник

Цена золота достигла в ходе торгов в понедельник максимума с ноября после повышения по итогам четырех предыдущих недель подряд.

Котировки контрактов на драгметалл с немедленной поставкой утром выросли на 0,8% - до $1219,55 за унцию, а затем несколько скорректировались вниз - до $1217,1 за унцию.

Золото демонстрирует подъем по итогам каждого рабочего дня в 2017 году за исключением двух, отмечает агентство Bloomberg. На прошлой неделе оно подорожало на 0,7%.

Спрос на драгметалл в качестве "безопасной гавани" повышается из-за опасений относительно политики нового президента США Дональда Трампа.

"Рынок сейчас волнуется относительно того, что принесет новая администрация", - отмечает главный исполнительный директор и президент Sumitomo Corp. Global Research Co. Боб Такаи.

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