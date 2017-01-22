Экономика

15:18 22.01.2017

Министр нефти Кувейта: ОПЕК не опасается роста добычи нефти в США, ведь растет и спрос

Производители нефти не опасаются роста нефтедобычи в США в результате роста цен на нефть, ведь растет и спрос, сообщил на пресс-конференции министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.

Министр отметил, что уровень добычи сланцевой нефти в США будет зависеть от ее стоимости. Так, часть месторождений рентабельна при текущем уровне цен, а часть - нет.

Как сообщалось, ОПЕК пересмотрела прогноз добычи нефти в США. В первом вышедшем после договоренностей стран ОПЕК и не-ОПЕК прогноз показывает, что вместо предполагавшегося месяц назад прогнозе снижения на 150 тыс. б/с, добыча нефти в США в 2017 году вырастет на 80 тыс. б/с - до 13,7 млн б/с.

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