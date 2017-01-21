В КГГА надеются на скорейшее урегулирование ситуации с наплывом плательщиков за коммуналку в отделениях "Ощадбанка"

Киевские власти просят жителей столицы с пониманием отнестись к перегрузке отделений "Ощадбанка" ввиду наплыва посетителей с целью оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги и надеются, что ситуация будет урегулирована в ближайшее время.

"Мы знаем, что в определенных районах ситуация (в отделениях "Ощадбанка" - ИФ) близка к очень напряженной. Однако просим киевлян проявить понимание и человечность, ведь график, в котором работают в отделениях "Ощадбанка", крайне сложный", - цитирует первого замглавы Киевской горгосадминистрации Геннадия Плиса пресс-служба КГГА.

Он выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время. "Руководство города заинтересовано в том, чтобы жители столицы жили комфортно. Мы готовы в рамках полномочий помогать в решении сложных моментов и верим, что вместе мы сможем преодолеть все трудности", - сказал первый замглавы КГГА.

Г.Плис, ссылаясь на объявление "Ощадбанка", пояснил, что причиной значительной перегрузки отделений банка стало окончание срока действия договора коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) с Киевской городской дирекцией УГППС "Укрпочта", что повлекло значительное увеличение плательщиков в отделениях "Ощадбанка".

Кроме того, он напомнил, что оплатить жилищно-коммунальные услуги в Киеве можно в любом банковском отделении, в частности, в отделениях государственных финансовых учреждений "Ощадбанк" и "ПриватБанк"; платежными карточками в 34 точках приема коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС); через онлайн-сервисы на официальных сайтах КП "ГИВЦ" (gioc.kiev.ua) и ЦКС (cks.kiev.ua) и в электронных кабинетах на официальных сайтах поставщиков услуг.

Владельцы "Карточки киевлянина" и "Моя карточка" "Ощадбанка" могут оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии на сайте "Центра коммунального сервиса".