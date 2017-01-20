"Укроборонпром" планирует расширение сотрудничества с Великобританией в программе импортозамещения

Украина планирует наращивание ВТС с Великобританией, одним из ключевых направлений партнерства в новых условиях рассматривается сотрудничество в области импортозамещения.

Как сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", возможности расширения двустороннего ВТС обговаривались сторонами в ходе посещения в пятницу ГП "Антонов" (Киев) министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном (Michael Fallon).

Глава британского оборонного ведомства ознакомился с перспективными проектами украинского авиапрома, включая создающийся Украиной по заказу Саудовской Аравии с участием британских Dowty Propellers и Ipeco новый транспортный Ан-132.

М.Фэллон позитивно оценил опыт двустороннего партнерства по программе Ан-132, заверив, что Великобритания планирует углублять ВТС с Украиной и далее.

"Я имел возможность воочию убедиться в прочных экономических и торговых связях между ГП "Антонов" и британскими компаниями. Это особые отношения, которые мы надеемся углубить в то время, когда наша страна выходит на новый уровень", - отметил он, подчеркнув: "Мы решительно поддерживаем наших украинских друзей".

Президент ГП "Антонов" Александр Коцюба напомнил об успешном опыте украинско-британского сотрудничества на мировом рынке авиаперевохзок сверхтяжелых негабаритных грузов, а также в области стратегических авиационных перевозок с использованием возможностей украинских тяжелых транспортных Ан-124-100 "Руслан" и Ан-225 "Мрия", отметив, что с января 2017 года в пригороде Лондона работает представительство "Авиалиний Антонова" - компания Dreamlifts Ltd.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает с 76 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015 года предприятие входит в состав госконцерна "Укроборонпром".