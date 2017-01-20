Schlumberger получила убыток по итогам 2016г, сократила выручку на 22%

Нефтесервисная компания Schlumberger получила чистый убыток в размере $1,69 млрд в 2016 году против прибыли в $2,07 млрд годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка Schlumberger в минувшем году снизилась на 21,7%, до $27,81 млрд. Доналоговая прибыль упала вдвое, до $3,27 млрд.

В четвертом квартале прошлого года компания получила убыток в размере $204 млн, или 15 центов на акцию, по сравнению с убытком в $1,02 млрд, или 81 цент на акцию, за аналогичный период предыдущего года, при этом ее выручка снизилась на 8% в годовом выражении, до $7,1 млрд. Скорректированная прибыль составила 27 центов на акцию.

Эксперты в среднем ожидали скорректированной прибыли в размере 26 центов на акцию при выручке в $7,07 млрд.

Квартальная выручка в основном для компании регионе Ближнего Востока и Азии выросла на 5% по сравнению с третьим кварталом, до $2,49 млрд. В Северной Америке показатель увеличился на 4%, до $1,77 млрд, в Латинской - снизился на 4%, до $952 млн, в Европе, СНГ и Африке - опустился на 2%, до $1,83 млрд.

Акции Schlumberger понизились на 0,9% в ходе торгов в пятницу. Капитализация компании взлетела на 43% за минувшие 12 месяцев, до $121,3 млрд.