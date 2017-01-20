Рынок акций Украины завершил торговую неделю слабым ростом

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу еще немного выросли: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,29% - до 863,3 пункта, индекс ПФТС – на 0,1%, до 269,87 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,97 млн грн, в том числе акциями – 6,63 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 135,7 млн грн, в том числе акциями – 0,55 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+2,41%), "Центрэнерго" (+1,11%) и "Укрнафты" (+0,35%).

Снизились в цене акции "Мотор Сичи" (-1,06%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,07%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Донбассэнерго" (0%), "Центрэнерго" (+3,13%) и "Мотор Сичи" (-05%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,22% - до 623,35 пункта при торговом обороте 4,3 млн злотых (29 млн грн).

Среди индексных акций тройку лидеров роста составили бумаги "Садовой груп" (+5,26%), KSG Agro (+5,02%) и "Милкиленда" (+3,85%).

В "красной зоне" завершили тоги акции Coal Energy (-5,49%), "Астарты" (-0,8%) и "Овостара" (-0,23%).