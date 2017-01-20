ПГОК изучает возможность строительства установки ПУТ для отказа от использования природного газа

Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК), контролируемый британской Ferrexpo plc, изучает возможность строительства установки вдувания пылеугольного топлива (установка ПУТ) с целью отказа от использования дорогостоящего природного газа.

Как сообщается в корпоративном издании "Металлург" криворожского горно-металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" в пятницу, представители ПГОКа 17 января побывали на предприятии, одной из основных целей визита было знакомство с работой установки ПУТ, введенной в эксплуатацию на меткомбинате в 2016 году на доменной печи №9.

В сообщении отмечается, что изучив предоставленную документацию, делегация ознакомилась с установкой вдувания ПУТ непосредственно в цехе, ознакомилась с ходом внедрения проекта, особенностями пусконаладочных работ и эксплуатации установки.

"Тема замены природного газа очень актуальна для нас, так как предприятие является крупнейшим в области потребителем этого дорогого энергоресурса. Установка АМКР по вдуванию ПУТ работает успешно и приносит выгоду предприятию, потому опыт замены природного газа пылеугольным топливом очень важен для нас", - пояснил энергоменеджер ПГОКа Михаил Офота, которого цитирует издание.

Как сообщалось, ПГОК за 8 мес. 2016 года снизил потребление газа на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 98,9 млн куб. м со 126,6 млн куб. м за счет перехода на альтернативный вид топлива - биотопливо в виде шелухи семечек подсолнуха. При этом с 1 августа 2016 года все четыре линии в цеху производства окатышей переведены на использование такого биологического топлива. Экономия средств за счет применения данной технологии за восемь месяцев 2016 года составила более 100 млн грн.

По словам председателя правления ПГОКа Виктора Лотоуса, использование альтернативного вида топлива в августе 2016 года по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года дало возможность сэкономить более 3,5 млн куб. м природного газа, в среднем же этот показатель достигает 5 млн куб. м газа ежемесячно. По результатам года такая экономия, по предварительным данным, составила до 60 млн куб. м.

Предложение производить обжиг готовой продукции посредством сжигания шелухи семян подсолнуха ПГОК получил от группы украинских компаний, которые установили необходимое технологическое оборудование для использования такого вида топлива.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

"ArcelorMittal Кривой Рог" инвестировал около $60 млн в строительство комплекса по приготовлению и вдуванию пылеугольного топлива в ДП-9, проект является одним из стратегических направлений масштабной инвестиционной программы компании. Церемония пуска комплекса ПУТ состоялась 12 октября 2016 года.