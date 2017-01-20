Страны ОПЕК и не-ОПЕК в выходные обсудят выполнение соглашения по сокращению нефтедобычи

Первое заседание министерского комитета по мониторингу выполнения договоренностей о сокращении добычи нефти, достигнутых между странами ОПЕК и не-ОПЕК, состоится в Вене в предстоящие выходные.

В состав комитета вошли три страны из числа ОПЕК - Кувейт, Алжир и Венесуэла и две страны, не входящих в картель - Россия и Оман. Возглавляет комитет Кувейт.

Российскую делегацию представит министр энергетики РФ Александр Новак.

Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с до 32,5 млн баррелей, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, начало действовать с 1 января 2017 года.

Это первая за последние 15 лет договоренность. Но, как отмечают эксперты, слабым звеном в таких соглашениях всегда является их выполнение, и, собственно, контроль за ними.

В этот раз такие опасения также существуют, и эксперты расходятся в оценках, насколько они будут выполнены - от 50% до 100%. Однако словесными интервенциями министрам крупнейших стран-производителей - Саудовской Аравии и России - удалось достичь довольно высокого процента веры - с 20% за год, в течение которого обсуждалось соглашение.

Впрочем, уже сейчас видно, что мониторить ситуацию будет непросто. Во-первых, непонятно, какие именно данные будут рассматриваться - по экспорту или добыче. Так, Кувейт предлагает смотреть на данные по экспорту с использованием хорошо известных на рынке компаний, которые будут согласованы. Россия, по словам А.Новака, готова обсудить это предложение, но всегда придерживалась позиции, что мониторить нужно баланс добычи нефти, а не экспорта.

Во-вторых, источники этих данных также не всегда однозначны. Сама ОПЕК в ежемесячном обзоре публикует данные по добыче странами, входящими в картель, полученные от самих стран, а также данные из вторичных источников.

Третьим "слабым звеном" является база для сравнения. В ходе 171-й конференции, где было зафиксировано решение о сокращении странами ОПЕК, Индонезия приняла решение временно приостановить свое участие в картеле. Ее среднесуточная добыча - около 700 тыс. б/с. Кроме того, Нигерия и Ливия не участвуют в соглашении, а Ирану разрешено увеличить добычу на 90 тыс. б/с. Для большинства стран снижение будет отсчитываться от среднесуточного уровня добычи в октябре, для Анголы - от сентября 2016 года.

В опубликованной картелем таблице с планируемыми квотами по сокращению стран, которые в этом участвуют (за минусом Ирана, Нигерии, Ливии и Индонезии), разница между планируемыми уровнями и уровнями, который должен быть достигнут, составляет около 1,2 млн баррелей в сутки. Если добавить Иран, которому разрешено увеличить на 90 тыс. б/с, то разница составит уже 1,4 млн б/с.

В то же время уровень в 32,5 млн б/с, который также зафиксирован в соглашении, по всей видимости, включает и объем Индонезии, Ливии и Нигерии. В противном случае целевой общий объем добычи странами ОПЕК - 29,8 млн б/с (без Индонезии, Нигерии и Ливии) и 30,5 млн б/с с учетом Индонезии. Впрочем, министр нефти Катар Мохаммед ас-Сада по итогам 171-й конференции ОПЕК, заявил, что Индонезия получила исключение при сокращении добычи ОПЕК, но согласованный уровень добычи в 32,5 млн баррелей в сутки включает добычу этой страны. "Уровень добычи в 32,5 млн баррелей в сутки - это добыча всех 14 стран ОПЕК с Индонезией, добывающей на уровне октября", - сказал министр.

Согласно последнему обзору ОПЕК, Индонезия отнесена в раздел стран не-ОПЕК и общий объем добычи картелем составляет (по данным вторичных источников) - 33,09 млн б/с в декабре, а в октябре - почти 33 млн б/с.

В начале января министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страна уже даже превысила уровень, обусловленный договоренностями. Ирак заявил о снижении в начале января нефтедобычи на 160-170 тыс. б/с и подтвердил, что к концу месяца доведет до уровня, прописанного в соглашении. Кувейт снизил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки с 1 января.

Таким образом, остается вопрос, какой все-таки уровень будет контрольным - 1,2 млн б/с или 32,5 млн б/с, а также список стран, добыча которых будет учитываться в контрольной цифре.

Так, чтобы понимать, насколько соблюдается цифра "32,5 млн б/с", нужно каждый раз прибавлять Индонезию, данные по которой теперь не публикуются и могут меняться - с 2014 года страна последовательно нарастила добычу с 695 тыс. б/с до 722 тыс. б/с. и на сколько будут готовы превысить квоты по снижению страны ОПЕК, в случае, если Нигерия и Ливия будут существенно увеличивать добычу.

ОПЕК не стала публиковать квоты по странам из числа не-ОПЕК, участвующим в соглашении. Общий объем, приходящийся на 11 стран - 558 тыс. б/с, из них 300 тыс. б/с. приходится на Россию. Публично озвучили свои квоты Мексика - около 100 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с, Азербайджан - 35 тыс. б/с, Казахстан - 20 тыс. б/с, Судан - 4 тыс. б/с, Южный Судан - 5 тыс. б/с.

Остальные 54 тыс. б/с делят Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Малайзия.

Изначально планировалось, что страны не-ОПЕК снизят добычу на 600 тыс. б/с, участники договоренностей говорят, что "двери открыты" и будут призывать другие страны присоединиться к соглашению.

Особо подчеркивается, что цель соглашения - не достижение конкретной цены на нефть, а сокращение запасов нефти, присутствующих на рынке, с целью установления стабильности на рынке.