Экономика

18:09 20.01.2017

"ЛЭО" 23 января планирует снова отключать Попаснянский водоканал

ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЭО") с 23 февраля намерено снова начать ограничение электроснабжения на объектах Попаснянского водоканала, поставляющего воду на неподконтрольные территории, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, облэнерго начнет отключения с Петровской насосной станции. Под отключение также попадут объекты ЗФС в Лисичанске.

"Данное решение продиктовано отсутствием прогресса в решении проблемы задолженности водоканала. В частности, на данный момент водоканал прекратил едва начавшийся процесс погашения задолженности перед "ЛЭО", при том, что энергетики так и не получили от водников график погашения задолженности", - говорится в сообщении.

По состоянию на 20 января Попаснянский водоканал должен "ЛЭО" более 117 млн грн. Задолженность формировалась на протяжении полутора лет – при ежемесячном потреблении на сумму порядка 7-8 млн грн предприятие оплачивало до 0,15 млн грн.

В пресс-службе отмечают, что эффективные механизмы решения проблемы так и не были выработаны, несмотря на обсуждение вопроса на высоком уровне.

"ЛЭО" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.

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