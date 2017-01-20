Экономика

18:09 20.01.2017

Балчун заявляет о саботаже и блокировке его действий со стороны Мининфраструктуры

Председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун заявляет, что столкнулся с саботажем и блокировкой на уровне Министерства инфраструктуры.

"Публичная полемика в стиле "сам дурак" для меня абсолютно неприемлема. Я приехал в Украину работать ради реформы одной из самых мощных железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне. С саботажем, блокировкой, промедлением мне пришлось столкнуться на высоком министерском уровне. Сегодня вещи названы своими именами", - написал В.Балчун на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, дела и результат говорят сами за себя.

"Все, что до этого дня удалось сделать в компании (а положительных изменений не видит только слепой), стало возможным только благодаря личной поддержке премьера Гройсмана... Оставим инфантильные реакции без комментариев", - добавил глава компании.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян в очередной раз раскритиковал работу главы "Укрзализныци" В.Балчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.

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