Рынок акций США обычно растет 2 недели после инаугурации, но падает потом

Американский рынок акций обычно растет в течение двух недель после церемонии инаугурации, однако к концу месяца после этого события фиксируется спад, свидетельствуют результаты исследования LPL Financial.

Компания изучила реакцию рынка на момент вступления в должность главы государства вплоть до 1953 года, когда им стал Дуайт Эйзенхауэр.

Подъем индекса Standard & Poor's 500 за две недели после инаугурации составил за этот период в среднем 0,7%. Из 18 случаев всего четыре раза, причем подряд, было зафиксировано снижение индикатора: в 1973 году - на 3,8%, в 1974 году - на 11,5%, в 1977 году - на 1,1% и в 1981 году - на 2,4%.

Таким образом, вероятность подъема индекса оценивается почти в 78%.

Между тем через месяц после вступления в должность нового президента или продолжения его работы на второй срок значение S&P 500 в среднем снижалось на 0,7%. Падение рынка происходило в 10 случаях из 18, то есть шанс на рост составляет около 44%.

С момента президентских выборов в этом году (с 8 ноября) значение индекса Dow Jones Industrial Average увеличилось примерно на 8%, Standard & Poor's 500 - на 6,6% и Nasdaq Composite - более чем на 7%, свидетельствуют данные FactSet.

"За мои почти 43 года на Уолл-стрит я не уверен, что когда-либо видел такой огромной растерянности, как в настоящее время. Мне кажется, это не только разница во мнениях, но это вполне реальный страх перед неизвестным. Люди просто не знают, что их ждет и куда движется страна", - говорится в сообщении главного аналитика Hilltop Securities Марка Гранта.