Суд по банкротствам штата Делавэр 8 февраля рассмотрит обращение "Метинвеста" относительно долговой операции

Суд по банкротствам американского штата Делавэр назначил на 8 февраля заседание по обращению Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании украинской горно-металлургической группы "Метинвест", санкционировать в США созыв отдельных держателей облигаций и банков-кредиторов, предоставивших предэкспортное финансирование, по вопросу реструктуризации обязательств перед ними.

Согласно сообщению Metinvest на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, любые возражения или ответы на указанное обращение принимаются до 1 февраля.

Как сообщалось, "Метинвест" в конце декабря 2016 года обратился к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим предэкспортное финансирование, с предложением конвертировать все облигации в единый выпуск еврооблигаций, и все кредиты по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию.

Компания, в частности, предлагает объединить все три выпуска еврооблигаций: с погашением в 2016 году, с погашением в 2017 году и с погашением в 2018 году, в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года, а также четыре синдицированные кредитные линии по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию.

По состоянию на 30 ноября 2016 года общая задолженность по этим инструментам перед кредиторами составила $2,29 млрд.

Высокий суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) во время заседания 17 января предоставил Metinvest B.V. разрешение на созыв отдельных собраний держателей облигаций и кредиторов по предэкспортному финансированию по вопросу реструктуризации обязательств перед ними.

Оба собрания запланированы 6 февраля 2017 года, в 10:00 по лондонскому времени, в офисах компании Allen & Overy LLP.

После проведения собраний - ориентировочно 8 февраля 2017 года - пройдет следующее слушание в суде Англии, на котором будет подано прошение о санкционировании схемы относительно реструктуризации.

Компания ожидает, что реструктуризация будет имплементирована приблизительно через три недели после этого слушания.

По состоянию на 16 января 2017 года держатели облигаций, представляющие приблизительно 87% всех непогашенных облигаций, а также кредиторы по предэкспортному финансированию, представляющие приблизительно 99% всей задолженности по этим кредитным линиям, подписали соглашения об обязательствах кредиторов способствовать реструктуризации, в том числе, путем голосования за схему относительно реструктуризации. Таким образом, было получено необходимое большинство голосов для утверждения схемы относительно реструктуризации.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".