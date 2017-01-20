ПриватБанк опровергает наличие обязательств перед держателями евробондов и возможность ареста его корсчетов

Национализированный ПриватБанк (Днепр) опровергает наличие обязательств перед держателями еврооблигаций британской UK SPV Credit Finance plc. и возможность ареста корреспондентских счетов финучреждения.

"В балансе национализированного ПриватБанка нет обязательств перед владельцами еврооблигаций, а решение о проведении процедуры национализации банка и механизмов его капитализации принималось исключительно Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальным банком Украины (НБУ)", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления ПриватБанка Александра Дубровина.

Кроме того, он обратил внимание, что суть претензий держателей евробондов UK SPV Credit Finance plc. Сводится к восстановлению прав собственников таких бумаг, и не означает автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы ПриватБанка.

"Практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложение ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов. Общепринятой практикой международных судов является обязательства по депонированию на специальном счете средств под будущее решение суда по сути иска", - пояснил первый зампредправления.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Затем Фонд гарантирования вкладов физлиц, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн. Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в 2018 году предполагают, что привлеченные в результате размещения ценных бумаг средства эмитент предоставит ПриватБанку в качестве долга. Ценные бумаги при этом имеют ограниченное право регресса.

В документе также отмечено, что в случае признания банка неплатежеспособным он переходит под управление Фонда гарантирования вкладов физлиц. Фонд назначает в банк временного администратора, уполномоченного на любые действия для восстановления платежеспособности банка.

Держатели евробондов ПриватБанка, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, в конце декабря 2016 года объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитет входят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

Держатели намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка и таким образом рассчитывают получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

Доверитель (трасти) по еврооблигациям ПриватБанка с погашением в 2018 году Deutsche Trustee Company Limited 12 января 2017 года обнародовал уведомление об отсутствии личных средств для проведения расследования принудительной конвертации обязательств по ценным бумагам и готовности принять средства на соответствующие процедуры от их держателей.

В уведомлении также приводится письмо, которым ПриватБанк сообщил эмитенту еврооблигаций UK SPV Credit Finance plc. и трасти Deutsche Trustee Company Limited о том, что перешел в собственность государства без обязательств по ценным бумагам, поскольку они были списаны во время действия в нем временной администрации.