Volkswagen в 2017г. планирует занять не менее 5,3% рынка новых легковых авто в Украине

Автомобильный бренд Volkswagen в 2017 году планирует занять не менее 5,3% на рынке новых легковых автомобилей в Украине (в 2016 году доля составила почти 7,6%), ожидая прирост этого рынка по сравнению с 2016 годом не менее чем на 8,5%.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" менеджер по маркетингу компании "Порше Украина" Алексей Ищенко, как ожидается, рынок новых легковых автомобилей составит не менее 70 тыс. ед. (в 2016 году – 64,478 тыс.), т.е. продажи автомобилей Volkswagen составят ориентировочно 3,7 тыс. ед. (в 2016 году продано 4,884 тыс. авто против 2,18 тыс. ед. в 2015 году).

Он отметил, что прошлый год был очень успешным для бренда, которому удалось войти в тройку лидеров авторынка (в 2015 году – восьмая строчка рейтинга с долей рынка 4,7%).

"Основным драйвером нашего успеха было конкурентоспособное ценообразование на хорошо зарекомендовавшие себя автомобили VW Jetta и Polo Sedan. Мы смогли предложить рынку хорошо укомплектованные автомобили с экономичными двигателями, которые были крайне востребованы покупателями", - отметил А.Ищенко.

В то же время в компании воздержались от комментариев по поводу ожидаемого снижения доли рынка бренда по сравнению с прошлым годом.

По словам А.Ищенко, в текущем году планируется вывод на украинский рынок ряда новинок.

"Важными дебютантами в этом году будут обновленный VW Golf и абсолютно новый автомобиль под названием Arteon, который будет новым флагманом легковой линейки бренда. Arteon является идейным преемником Volkswagen CC, который займет его место над Passat B8", - сообщил он.

Кроме того, ожидается возможность представить в этом году 7-местную версию нового Tiguan, которая позволит войти в новую нишу между компактным кроссовером Tiguan и полноразмерным внедорожником Touareg.

Касаясь вопроса оптимальности сегодняшней дилерской сети Volkswagen, А.Ищенко отметил, что на сегодня у "Порше Украина" 26 дилеров в Украине, и в текущем году не планируется открытие новых дилерских центров.

"Но мы планомерно развиваемся в сторону "диджитализации" для того, чтобы обеспечить клиентам самый удобный способ получения информации и пользовательского опыта", - добавил он.

По информации компании, продажи Volkswagen в мире выросли на 2,8% по сравнению с 2015 годом, до 5,99 млн автомобилей, причем рекордные продажи зафиксированы в Китае – 2,999 млн ед, что на 28,7% больше, чем годом ранее.

Продажи автомобилей в Европе сократились менее чем на 1%, до 1 млн 697,7 тыс. ед., в том числе продажи в Западной Европе снизились на 2%, до 1 млн 473,5 тыс. ед., тогда как в Центральной и Восточной – выросли почти на 7%, до 224,2 тыс. ед.