Экономика

16:58 20.01.2017

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,415 грн/$1 с 27,565 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили – 27,39-27,44 грн/$1.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 27,4285 грн/$1 с 27,4422 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $217,24 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$260,04 млн.

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