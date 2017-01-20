Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,415 грн/$1 с 27,565 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.
По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили – 27,39-27,44 грн/$1.
НБУ в этот день аукцион не проводил.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 27,4285 грн/$1 с 27,4422 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Торговый оборот составил $217,24 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$260,04 млн.