Двое сотрудников "Мотор-Сич" заразились тропической малярией во время командировки в Африку, один погиб

Двое молодых жителей Запорожья, сотрудников предприятия "Мотор-Сич", заболели тропической малярией во время командировки в Судан, один из них по возвращении домой скончался.

"Причиной болезни, скорее всего, стал укус малярийного комара", - сообщил главный эпидемиолог Запорожской области Александр Мащак.

По его словам, тропическая малярия является очень опасным заболеванием и обычно тяжело переносится человеком. "К сожалению, по прибытию домой молодые люди вовремя не обратились к медикам. Поэтому специфическая противомалярийная терапия была начата медиками областной инфекционной больницы с опозданием. К сожалению, спасти одного из пострадавших не удалось - молодой человек умер", - рассказал А.Мащак.

По его словам, опасности распространения тропической малярии в Запорожье нет, поскольку ее переносчиком может быть лишь малярийный комар, который переносит инфекцию от больного человека к здоровому, но такого комара в регионе нет.

В сообщении на сайте Запорожской облгосадминистрации отмечается, что в Украине ежегодно регистрируется несколько десятков завозных случаев малярии среди туристов, военнослужащих и тех, кто уезжает работать в соответствующие страны. Главной причиной заболевания называют игнорирование профилактики малярии.