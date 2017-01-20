ФГИ совместно с правоохранителями вернули Головинский карьер в госсобственность

Фонд государственного имущества (ФГИ) совместно со Службой безопасности Украины и Национальной полицией вернули единый имущественный комплекс государственного предприятия (ГП) "Головинский карьер" (пгт Головино Житомирской обл.) в государственную собственность из незаконного пользования бывшего арендатора.

Как сообщает пресс-служба ФГИ в пятницу, договор аренды карьера, заключенный с ПАО "Головинский гранит" (Киев), закончился 21 декабря 2015 года, однако предприятие отказалось возвращать государству его собственность и уклонялось от такого обязательства более года.

"По вопросу возврата "Головинского карьера" государству прошло около 100 судебных заседаний, которые региональное отделение ФГИ по Житомирской области выиграло. Но бывший арендатор не только не выполнил решения судов, но и создавал множество препятствий для возвращения государственного имущества в госсобственность. Например, им была нанята частная охрана, которая оказывала сопротивление правоохранительным органам", – говорится в сообщении.

Как отмечает глава ФГИ Игорь Билоус, Головинский карьер является одним из наиболее важных объектов государства в добывающей отрасли. Объем запасов уникального гранита, который используется при строительстве и отделке, в нем оценивается еще на 200 лет.

"Этот объект был внесен в приватизационный список 2015 года, и он подлежит прозрачной открытой приватизации, которая обеспечит его дальнейшее эффективное развитие", – цитируется в сообщении И.Билоус.