Индексы США поднимаются при открытии рынка в пятницу

Американские фондовые индексы начали торги в пятницу с положительной динамикой в ожидании церемонии инаугурации 45-го президента США и выступления Дональда Трампа, в ходе которого он может дать указания относительно своей политики на этом посту.

С начала текущей недели потери всех трех основных индикаторов составляли от 0,5% до 0,8% на закрытие рынка в четверг. При этом они находятся почти на 1% ниже исторических рекордов, зафиксированных совсем недавно, отмечает MarketWatch.

Инаугурационная речь Д.Трампа может привлечь особое внимание, поскольку трейдеры "ищут индикаторы того, каким будет список его приоритетов в экономике и какие изменения он вероятнее всего проведет в первую очередь", полагает главный рыночный аналитик CMC Markets Колин Чешински. "Начинается его реальная деятельность (на посту президента - ИФ), и рынки перейдут от спекуляций на том, что он может сделать, на реакцию на то, что он действительно сделает или не сделает", - добавил эксперт.

"Мы получили много обещаний и не так много конкретных планов относительно политики Трампа", - заявил инвестиционный аналитик BMO Global Asset Management Джон Адамс. По его мнению, новые детали или временные рамки изменения налогов, а также прогнозы инфраструктурных инвестиций окажут поддержку рынку акций. При этом возможные изменения в области иммиграции и торговой политики создают риски на рынке, сказал эксперт.

Также с началом сезона корпоративной отчетности и в отсутствие значимой статистики в пятницу участники торгов сосредоточат внимание на финансовых показателях компаний.

В начале торгов в пятницу лидерами подъема на рынке выступают акции нефтяных и телекоммуникационных компаний, в том числе Exxon Mobil (+1,1%) и Verizon Communications (+0,6%).

Акции Procter & Gamble подорожали на 3%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров в октябре-декабре увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, а прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,08 на акцию и оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Прибыль и выручка International Business Machines Corp. (IBM) в четвертом квартале превзошла ожидания экспертов. Акции крупнейшего мирового поставщика компьютерных услуг подорожали на 0,1%.

Один из лидеров американского рынка пластиковых карт American Express Co. сократил чистую прибыль в октябре-декабре на 8,2% из-за увеличения расходов на маркетинг и рекламу в условиях ужесточившейся конкуренции. Котировки бумаг компании опустились на 0,5%.

Выручка General Electric Co. в минувшем квартале не оправдала прогнозов, прибыль упала на 45%. В результате падение рыночной стоимости компании составляет 1,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в 16:43 кв поднялся на 0,44% - до 19819,82 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,5%, составив 2274,9 пункта.

Значение Nasdaq Composite выросло на 0,52% и достигло 5568,99 пункта.