Kirin Holdings ведет переговоры о продаже бразильского подразделения Heineken

Японская пивоваренная компания Kirin Holdings Ltd. ведет переговоры о продаже своего бразильского подразделения нидерландской Heineken NV, говорится в сообщении компании.

По данным издания Nikkei, сумма сделки может составить $870 млн. В 2011 году японская компания приобрела этот бизнес за $3,9 млрд.

В январе-сентябре 2016 года операционный убыток бразильского бизнеса составил 8,6 млрд иен ($75 млн).

Отмечается, что благодаря сделке Heineken может увеличить свою долю третьего по величине рынка пива в мире вдвое, до 16%.

Акции Heineken выросли в ходе торгов в пятницу на 1,1%, Kirin - на 1,3%.