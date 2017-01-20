Госинспекция Китая завершила контроль производства свекловичного жома в Украине для возможности экспорта

Госпредставители Китайской Народной Республики завершили инспекционный визит в Украину с целью оценки системы государственного контроля производства свекловичного жома.

Согласно пресс-релизу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в пятницу, также были проинспектированы украинские предприятия по производству данной продукции с целью ее экспорта в КНР.

Инспекционная группа КНР ознакомила представителей Госпродпотребслужбы с предварительными результатами своей работы, по результатам которой будет подготовлен и направлен украинской стороне официальный отчет.

По информации украинского ведомства, инспекторы достаточно высоко оценили уровень государственного контроля и деятельности предприятий, а также выразили заинтересованность в широком спектре украинской сельскохозяйственной продукции.