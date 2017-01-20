Roshen к концу апреля законсервирует фабрику в Липецке

Украинская корпорация "Рошен" (Roshen) законсервирует Липецкую кондитерскую фабрику. Работы по консервации планируется завершить до конца апреля.

"Все будет законсервировано, работники проинформированы о массовом сокращении. До конца апреля этот процесс (консервации - ИФ) будет полностью окончен, соответственно, потом неопределенный срок фабрика будет находиться в таком состоянии", - сообщила "Интерфаксу" начальник отдела по связям с общественностью корпорации Екатерина Македонская.

По ее словам, консервация коснется всех производственных и инфраструктурных объектов.

Как сообщалось ранее, Roshen в пятницу объявила о предстоящей остановке работы фабрики в Липецке. Фабрика с 2013 года сокращала производство, на предприятии постоянно происходило массовое сокращение штата. Оставшиеся работники в количестве около 700 человек уже уведомлены о предстоящей остановке работы фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.

Заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей заявил "Интерфаксу", что пока в управление не поступало уведомления о массовом сокращении на кондитерской фабрике. Вместе с тем, в управлении накоплен необходимый опыт работы в подобных ситуациях, в частности, были трудоустроены несколько сотен человек после предыдущих сокращений на предприятиях Roshen.

"И на этот раз никаких проблем с трудоустройством, особенно работников рабочих специальностей, не будет. Только в Липецке сегодня есть 3,5 тыс. вакансий", - отметил В.Кирей.

Между тем, в настоящее время в производстве Арбитражного суда Липецкой области рассматриваются четыре дела по проверкам АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", два - по ООО "Рошен".

Адвокаты не согласны с арестом имущества АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" стоимостью 2 млрд рублей (такое решение было принято Главным следственным управлением СК РФ на основании постановления Басманного районного суда Москвы).

Адвокат АО Александр Гурьев сообщил "Интерфаксу", что судебное представительство и защита по уголовному делу будут продолжены.

"Предприятия группы настаивают на своих требованиях в суде, считают претензии налогового органа незаконными, а уголовное дело безосновательным", - сказал А.Гурьев.

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая область), Кременчугскую (Полтавская область) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинскийплемзавод (оба - Винницкая область), а также липецкую фабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, нанял для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу "Инвестиционный капитал Украины" (ICU). Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому П.Порошенко передал свою долю в корпорации в независимый "слепой" траст. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов.