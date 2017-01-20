Экономика

14:58 20.01.2017

Вспышки АЧС зарегистрированы в Тернопольской и Полтавской областях

Гибель свиней зафиксирована в домохозяйствах Збаража (Тернопольская обл.) и с. Поповка (Полтавская обл.).

Согласно сообщению Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы), при исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз африканской чумы свиней (АЧС).

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

Вакцины от АЧС нет.

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