Вспышки АЧС зарегистрированы в Тернопольской и Полтавской областях

Гибель свиней зафиксирована в домохозяйствах Збаража (Тернопольская обл.) и с. Поповка (Полтавская обл.).

Согласно сообщению Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы), при исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз африканской чумы свиней (АЧС).

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

Вакцины от АЧС нет.