Доллар растет к евро и иене в пятницу, фунт дешевеет

Курс доллара США поднимается относительно евро и иены в пятницу в ожидании инаугурационной речи Дональда Трампа, тогда как фунт стерлингов дешевеет на данных о рекордном за пять лет падении розничных продаж в Великобритании.

Курс евро к доллару США опустился к 14:53 кв до $1,0636 по сравнению с $1,0664 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно японской валюты повысилась до 115,16 иены против 114,86 иены накануне.

Пара евро/иена торгуется на уровне 122,47 иены по сравнению с 122,49 иены по итогам предыдущей сессии.

Ранее в ходе азиатской сессии доллар дешевел на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, которая выступила в поддержку плавного и постепенного повышения процентных ставок американским ЦБ, подчеркнув, что Федрезерв успешно справляется с ограничением инфляционного давления, однако не может допустить перегрева экономики.

В пятницу состоится церемония инаугурации 45-го президента США Д.Трампа, и инвесторы ждут от него новых деталей относительно его будущей политики. Ранее он обещал снизить налоги и увеличить госрасходы, однако не предложил рынкам конкретной информации по этому поводу.

Между тем курс фунта опускается к доллару на 0,4%, до $1,229 за фунт, и на 0,2% к евро, до 1,155 евро за фунт.

Как сообщалось, объем розничных продаж в Великобритании в декабре 2016 года сократился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы снижения оказались самыми значительными с апреля 2012 года на фоне ускорения инфляции.

В годовом выражении продажи повысились на 4,3%.