ЕС расследует связи Драги с частными финансистами

Связи главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги с финансовым сектором через так называемую Группу тридцати стали предметом расследования Европейского уполномоченного по правам человека Эмили О'Рейли, пишет Financial Times.

Созданная в 1978 году Группа тридцати - частная некоммерческая организация, форум для обсуждения важнейших вопросов мировой экономики и финансов. В число ее участников входят представители ведущих банков, а также главы центробанков Японии, Китая, Великобритании и экс-руководители ряда других ЦБ мира.

Членами группы являются и представители финансовых организаций, подконтрольных ЕЦБ, что вызывает вопросы о потенциальном конфликте интересов для М.Драги.

Запрос на возбуждение расследования направила Corporate Europe Observatory - группа, которая отслеживает лоббистские процессы. Предыдущий европейский омбудсмен в 2012 году отклонил аналогичную жалобу Corporate Europe Observatory. Однако Э.О'Рейли считает необходимым провести разбирательство с учетом расширившегося в последние годы круга полномочий ЕЦБ.