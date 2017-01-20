Экономика

14:20 20.01.2017

ФГВФЛ возобновляет выплаты вкладчикам банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 20 января возобновляет выплаты вкладчикам находящегося в стадии ликвидации банка "Михайловский" (Киев) после внесения дополнений в реестр вкладчиков, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

Согласно сообщению, для получения возмещений по вкладам вкладчики банка могут до 2 марта 2017 года обращаться в учреждения банков-агентов ФГВФЛ – Альфа-Банк, ПУМБ и ТАСкомбанк.

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

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