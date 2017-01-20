Экономика

13:57 20.01.2017

Порошенко в Давосе обсудил с премьером Вьетнама проведение в 2017г украинско-вьетнамского саммита

Президент Украины Петр Порошенко в рамках экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудил с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком вопрос проведения в 2017 году украинско-вьетнамского саммита.

Как сообщила в пятницу пресс-служба президента Украины, в ходе встречи собеседники отметили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между Украиной и Вьетнамом.

"Петр Порошенко и Нгуен Суан Фук договорились также активизировать торгово-экономические отношения. Было договорено провести в первой половине текущего года очередное заседание украинско-вьетнамской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. В частности, в сфере авиастроения, сельского хозяйства и туризма", - сказано в сообщении.

Также на встрече речь шла об активизации сотрудничества в области образования.

По информации пресс-службы главы Украинского государства, Украина и Вьетнам решили усилить координацию в рамках международных организаций, включая ООН.

"Нгуен Суан Фук подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказано в сообщении.

П.Порошенко пригласил премьер-министра Вьетнама посетить Украину с официальным визитом в удобное время.

ВАЖНОЕ

Вспышки АЧС зарегистрированы в Тернопольской и Полтавской областях

Омелян: передача "Укрзализныци" в управление правительства – это вопрос ее реформы

Ярославский ждет ответа на предложение об аренде ОПЗ

Украинский рынок сжиженного газа в 2016г вырос на 30%

Киностудия Paramount получит $1 млрд от китайских инвесторов

ПОСЛЕДНЕЕ

Доля "Нафтогаза" в импорте газа в Украину в 2016г составила 74%

Kirin Holdings ведет переговоры о продаже бразильского подразделения Heineken

Фьючерсы на индексы США в пятницу растут в ожидании инаугурации Трампа

ПриватБанк завершает согласование договора об аудите с EY – Дубровин

Госинспекция Китая завершила контроль производства свекловичного жома в Украине для возможности экспорта

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в одессе
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА