Чипмейкер Tsinghua построит в Китае заводской комплекс стоимостью $30 млрд

Китайская госкомпания Tsinghua Unigroup Ltd., лидер полупроводниковой отрасли КНР, планирует построить в Нанкине заводской комплекс по производству микросхем, который станет самым большим в стране, пишет The Wall Street Journal.

Как ожидается, стоимость проекта составит $30 млрд. Первоначальная установленная мощность - 100 тыс. полупроводниковых пластин, в том числе для 3D-NAND и DRAM.

Тем самым Китай пытается снизить зависимость от иностранных чипов, в первую очередь американских.

После того, как власти ряда стран заблокировали сделки Tsinghua по приобретению активов за рубежом, компания сосредоточилась на строительстве собственных производственных предприятий в Китае и привлечении квалифицированных иностранных кадров для работы на них. В марте 2016 года она объявила о строительстве завода стоимостью $24 млрд в Ухане, который был сдан в эксплуатацию в конце года.

В 2014 году Пекин опубликовал план технологического развития, предусматривающий инвестиции в отрасль в размере около $160 млрд с тем, чтобы довести долю микросхем собственного производства с текущих 10% до 70% в следующем десятилетии.

Власти США встревожены такими изменениями, поскольку полупроводники - одна из немногих отраслей, в которых производство в США сохраняет высокую конкурентоспособность с точки зрения себестоимости. Вашингтон не допустил покупку Tsinghua американских чипмейкеров Micron Technology и Sandisk.