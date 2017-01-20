Экономика

13:49 20.01.2017

Кабмин сократил срок выдачи разрешения на специспользование водных биоресурсов с 30 до 5 дней

Срок выдачи разрешения на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах сокращен с 30 до пяти дней.

Согласно сообщению на сайте Государственного рыбного агентства, соответствующее решение принято в ходе заседания правительства 18 января.

Кроме этого, Госрыбагентство решило установить доли пользователей на вылов рыбы не на один год, а на пять лет - с 2017 по 2021 гг.

Отныне доля от лимита вылова определяется в процентах для каждого пользователя водных биоресурсов. За основу был взят вылов по каждому пользователю за 2013-2016 годы и общий вылов всеми пользователями на соответствующем водном объекте за те годы.

Сам лимит вылова для каждого отдельного водоема будет обновляться ежегодно и формироваться Госрыбагентством на основе научных исследований о состоянии рыбных запасов водоема.

"Продление срока действия до пяти лет позволит предпринимателям прогнозировать экономическую составляющую своей деятельности в долгосрочной перспективе. Рыбаку не нужно ежегодно повторно получать квоту и волноваться, получит ли он право на вылов, не уменьшится ли его квота, а спокойно работать", - цитируется в сообщении глава Госрыбагентства Ярема Ковалив.

Кроме того, впервые с 2017 года доли на вылов водных биоресурсов будут распределяться с помощью комбинированного подхода - исторический принцип и аукцион. На основе исторического принципа получить долю на вылов водных биоресурсов имеют право пользователи, которые традиционно осуществляют промышленное рыболовство. Пользователи, которые являются новыми на рынке, смогут приобрести долю на вылов на аукционе. Для этого Госрыбагентство ежегодно вправе оставлять в резерве до 15% от установленного лимита.

Ожидается, что первые аукционы будут проходы в первой половине 2017 года.

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