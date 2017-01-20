Фондовые индексы АТР изменились разнонаправленно в пятницу, Китай в плюсе на сильных статданных

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в пятницу на фоне сохраняющейся осторожности участников рынка в преддверие инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,7%, южнокорейский KOSPI потерял 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%.

Церемония инаугурации 45-го президента США пройдет 20 января, и инвесторы будут следить за тем, какие темы Д.Трамп затронет в ходе инаугурационной речи, а какие обойдет стороной, пишет MarketWatch.

"Рынки ненавидят неопределенность", - отмечает аналитик по рынкам Азии, за исключением Японии, Nomura Джим Маккафферти.

Эксперт предупреждает о возможности роста геополитических рисков в азиатском регионе в результате политики Д.Трампа.

Поддержку китайскому рынку акций в пятницу оказали более сильные, чем ожидалось, данные о динамике ВВП КНР за минувший квартал, а также вливания ликвидности Центробанком.

Согласно официальным данным, китайская экономика в октябре-декабре 2016 года выросла на 6,8% после подъема на 6,7% в течение трех предыдущих кварталов. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, не ожидали ускорения темпов роста с 6,7%.

По итогам 2016 года экономика КНР увеличилась на 6,7% - это минимальный подъем с 1990 года. Власти страны рассчитывали, что рост ВВП в прошедшем году составит 6,5-7%.

Китайская экономика выросла в соответствие с ожиданиями, и это может означать, что правительство КНР не будет применять меры бюджетного стимулирования, отмечает управляющий директор Haitong International Securities Эндрю Салливан.

Народный банк Китая (НБК) понизил норму резервирования для пяти крупнейших банков страны сроком на 28 дней, стремясь ослабить дефицит ликвидности, возникший на финансовом рынке перед началом длительных праздников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, норма резервирования для крупнейших банков понижена на 1 процентный пункт.

Норма резервирования для крупных банков в Китае находится на уровне 17% уже почти год. Таким образом, для пяти фининститутов в следующие 28 дней она будет составлять 16%.

Биржи материкового Китая будут закрыты в период с 27 января по 2 февраля в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. Спрос на денежные средства в преддверии длительных праздников традиционно возрастает.

Уже после закрытия рынка в пятницу НБК сообщил, что предоставил ряду крупных коммерческих банков ликвидность сроком на 28 дней в рамках временного механизма.

Это обеспечит "более эффективное распространение ликвидности" перед началом длительных праздников, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Индикатор акций небольших по размеру китайских компаний ChiNext Price Index подскочил в пятницу на 2% на информации СМИ о планах властей КНР смягчить торговые ограничения на фьючерсном рынке, которые ранее привели к 99%-ному падению объемов торгов и вызвали опасения интервенций государства на рынке.

По данным источников, Китайская биржа финансовых фьючерсов (China Financial Futures Exchange) понизит комиссии по транзакциям, смягчит маржинальные требования, а также ограничения на число новых позиций, открываемых в течение дня. Новые правила торговли фьючерсами вступят в силу на следующей неделе.

Котировки акций горнодобывающих компаний снизились в пятницу: стоимость бумаг BHP Billiton опустилась на 0,8%, Rio Tinto - на 1,5%.