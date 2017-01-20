Опрошенные ЕЦБ эксперты повысили прогнозы инфляции на 2016-2017гг

Инфляция в еврозоне в 2016 и 2017 гг. будет выше, чем ожидалось ранее, с учетом подъема цен на нефть, свидетельствуют результаты квартального опроса экспертов, проведенного Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что инфляция в еврозоне в текущем году составит в среднем 1,4%, в 2018 году - 1,5%.

В соответствие с предыдущим опросом, темпы роста потребительских цен в регионе в 2017 году прогнозировались на уровне 1,2%, в следующем - 1,4%.

Повышение прогнозов инфляции обусловлено, главным образом, подъемом цен на нефть, отмечают в ЕЦБ.

В 2019 году средние темпы инфляции в еврозоне составят 1,6%, прогнозируют опрошенные европейским Центробанком эксперты.

Результаты опроса подтверждают мнение президента ЕЦБ Марио Драги об отсутствие сигналов стабильного повышения потребительских цен. Усиление инфляции в еврозоне, отмеченное за последнее время, обусловлено, главным образом, ростом стоимости энергоресурсов, отметил М.Драги в ходе пресс-конференции по итогам очередного заседания ЕЦБ, прошедшего в четверг.

Долгосрочный прогноз экспертов (на период до 2021 года) предусматривает инфляцию в еврозоне на уровне 1,8%.

Ожидания экспертов в отношении экономической активности в регионе на текущий год улучшились: прогноз роста ВВП был повышен на 1 п.п. - до 1,5%.

В 2018-2019 гг. экономика еврозоны, как ожидается, также будет расти темпами в 1,5%, а в долгосрочной перспективе подъем ускорится до 1,6%.

Безработица в регионе, по оценкам экспертов, составит 9,5% в текущем году, 9,2% в следующем и 8,9% в 2019 году. Предыдущие оценки на 2017 и 2018 гг. предполагали безработицу на уровне 9,7% и 9,3%.

К 2021 году безработица в еврозоне, как ожидается, понизится до 8,5%.

ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, по итогам заседания, прошедшего 19 января. Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ не стал менять параметры программы выкупа активов (QE). Ее объем составляет 80 млрд евро в месяц до марта 2017 года включительно, с апреля он сократится до 60 млрд евро в месяц.