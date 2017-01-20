Вознаграждение главы JPMorgan Даймона в 2016г выросло на $1 млн

JPMorgan Chase & Co., крупнейший в США банк по объему активов, увеличил вознаграждение своего председателя совета директоров и главного исполнительного директора Джейми Даймона по итогам 2016 года на $1 млн - до $28 млн, говорится в сообщении банка.

Базовая зарплата Дж.Даймона по итогам прошлого года осталась на уровне $1,5 млн, дополнительные выплаты денежными средствами - на уровне $5 млн, а поощрение в виде акций составило $21,5 млн против $20,5 в 2015 году.

По итогам 2016 года банк получил рекордную чистую прибыль - $24,7 млрд против $24,44 млрд годом ранее.

Котировки акций банка по итогам 2016 года выросли на 31%, при этом основной рост пришелся на период после избрания президентом США Дональда Трампа. До выборов повышение составляло 6%.

JPMorgan Chase основан в 1799 году. Д.Даймон возглавил его в 2006 году.

Банк входит в число мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах мира, где имеет свыше 5,6 тыс. отделений.