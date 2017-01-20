Экономика

12:35 20.01.2017

Земля под виноградники и производство органической продукции будет предоставляться по льготным арендным ставкам

Министерство аграрной политики и продовольствия и Госгеокадастр разрабатывают механизм поддержки виноградарства и производства органической продукции путем проведения специализированных земельных аукционов.

Согласно пресс-релизу Минагропрода, на серии спецаукционов участникам рынка будут предложены земельные участки для производства органической продукции и выращивания винограда по льготным арендным ставкам.

Льготы вступят в силу только после начала фактической реализации инвестпроекта - закладки насаждений, начала процесса сертификации производства по органическим стандартам.

В случае несоблюдения определенных аукционных условий арендные ставки будут возвращены к рыночным значениям – к уровню среднего показателя в соответствующем районе.

На сегодня управления Госгеокадастра в областях начали аудит земельных участков сельхозназначения государственной формы собственности, пригодных для этих целей.

"Учитывая ряд дополнительных требований к производству органической продукции, количество таких земель ограничено. В свою очередь, для виноградарства могут быть использованы земли только в отдельных районах Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

По словам первого замминистра агрополитики Максима Мартынюка, цитируемого пресс-службой, в первую очередь для органического производства будут задействованы земли запаса, которые не были в использовании длительное время, чтобы сократить инвестору период получения сертификата соответствия.

В случае, если на первых спецаукционах будет зафиксирован высокий спрос на земельные участки, практика их проведения может быть расширена.

По данным Минагропрода, в Украине для производства органической продукции используется 1% пахотных земель.

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