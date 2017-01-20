Кернес не видит оснований для переименования проспекта Героев Сталинграда в Харькове

Городской голова Харькова Геннадий Кернес рассмотрел электронную петицию с предложением в рамках декоммунизации переименовать проспект Героев Сталинграда в честь бойца 93 ОМБр Мирослава Мыслы, погибшего в Луганской области в ходе проведения АТО.

"Для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют", - говорится в ответе Г.Кернеса на петицию, опубликованном наофициальном сайте Харьковского горсовета.

Городской голова ссылается на выводы рабочей группы по проработке вопросов, связанных с выполнением Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

"Согласно п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" к символике коммунистического тоталитарного режима не отнесены названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины. Кроме того, Сталинград - наименование м. Волгоград в 1925-1961 гг., Сталинградская битва - имя, наименование события, производное от названия города. Исходя из этого, упомянутой выше рабочей группой было установлено, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного Закона не подпадает", - говорится в ответе Г.Кернеса.

Как сообщалось, электронная петиция с предложением в рамках декоммунизации переименовать проспект Героев Сталинграда в честь бойца 93 ОМБр Мирослава Мыслы, погибшего в Луганской области в ходе проведения АТО, набрала более 5 тыс.голосов, которые необходимы для рассмотрения властями города.

М.Мысла (1992-2016г.г.) – выпускник исторического факультета Харьковского национального университета им.Каразина. Весной 2014г. ушел воевать в составе батальона МВД особого назначения "Сич". С весны 2015г. служил в рядах ВСУ, "Карпатской Сичи", 93-й ОМБр. Погиб 2 октября 2016г. погиб возле с.Крымское (Луганская обл) от множественных огнестрельных ранений во время минометного обстрела.