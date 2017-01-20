Европейские индексы, за исключением британского индикатора, растут в пятницу

Европейские фондовые индексы растут в пятницу в ожидании инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, исключение составляет британский индикатор, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил в ходе торгов менее 0,1%, увеличившись до 362,98 пункта.

Французский CAC 40 вырос на 0,2%, германский DAX - на 0,1%.

Британский FTSE 100 потерял 0,1%. Индикатор завершает падением первую неделю из шести, на этой неделе он опустился на 1,9%.

Церемония инаугурации 45-го президента США начнется уже после закрытия европейских рынков, и инвесторы будут следить за тем, какие темы он затронет в ходе инаугурационной речи, а какие обойдет стороной.

Инвесторы по всему миру ждут, что Д.Трамп "подтвердит готовность выполнить предвыборные обещания в плане существенного бюджетного стимулирования, а также смягчения регулятивной нагрузки", что будет способствовать возобновлению укрепления доллара США, отмечает главный аналитик IronFX Global Ltd. Чараламбос Писсурос.

Акции банков существенно подорожали после избрания Д.Трампа президентом США на ожиданиях, что он ослабит жесткое регулирование финансового сектора.

Котировки бумаг финкомпаний растут и в пятницу: стоимость акций Lloyds увеличилась на 1%, Royal Bank of Scotland - на 0,9%, Societe Generale - на 1,1%, Deutsche Bank - на 1,9%.

Бумаги горнодобывающих компаний дешевеют в ходе торгов вслед за снижением цен основных металлов.

Стоимость акций Rio Tinto снизилась на 1,4%, BHP Billiton - на 0,9%, Glencore - на 0,7%, Anglo American - на 1%.

Статданные из Великобритании, опубликованные в пятницу, указали на максимальное почти за пять лет снижение розничных продаж в стране.

По информации Национального статистического управления (ONS), розничные продажи в Великобритании уменьшились в декабре 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым существенным падением с апреля 2012 года.