Экономика

11:52 20.01.2017

Канал поставки кокаина из Южной Америки в РФ пресекла СБУ в Николаеве

Канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки ликвидировала в Николаеве Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Федеративной Республики Германии.

"Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, переупаковывали "посылки" и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию. Оперативники спецслужбы задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки", - сообщает пресс-центр СБ Украины в пятницу.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Продолжаются неотложные следственные действия.

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