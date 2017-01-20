Украинская IТ-компания SoftServe приобрела польскую компанию-разработчика Coders Center

Глобальная IТ-компания с украинскими корнями SoftServe (Львов) объявила о приобретении частной технологической компании Coders Center с главным офисом в Польше.

Согласно пресс-релизу IТ-компании, сделка была завершена 17 января 2017 года. Ее финансовые условия не разглашаются.

Coders Center специализируется на системах управления контентом корпораций (Enterprise Content Management Systems, ECMS) и платформах электронной коммерции. Ее клиентами являлись такие компании, как Bossard Holding AG, General Electric Healthcare, International Personal Finance, Oriflame Sweden, Saint-Gobain и NES Global.

В SoftServe полагают, что поглощение Coders Center расширит предложение сервисов SoftServe, повысит возможность разработки программного обеспечения.

SoftServe специализируется на производстве программного обеспечения, поставке услуг по разработке, контролю качества и поддержке информационных систем и бизнес-решений. Компания насчитывает больше 4 тыс. сотрудников. Штаб квартиры компании расположены во Львове и Остине (США).

SoftServe имеет центры разработки в таких украинских городах, как Львов, Киев, Харьков, Днипро, Ривне, Ивано-Франковск, Черновцы, а также в Софии и Вроцлаве.

Бизнес-представительства находятся в США, Великобритании, Германии, Нидерландах и РФ.