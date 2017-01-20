Китай просит у иностранных дипломатов содействия в борьбе с коррупцией

Китайские власти обратились к аккредитованным в Пекине иностранным дипломатам с просьбой о поддержке развернутой в стране широкой кампании борьбы с коррупцией, сообщило агентство "Синьхуа".

С такой просьбой, как следует из сообщения, обратился к представителям 113 дипмиссии и международных организаций заместитель председателя Центральной комиссии КНР по проверке дисциплины У Юйлян, который провел для них специальный брифинг на тему антикоррупционной деятельности властей.

В декабре власти Китая сообщили, что в результате коррупционной деятельности, связанной с 70 странами и районами мира, Китай за 11 месяцев 2016 года потерял 2,3 трлн юаней ($335 млрд).

В Китае составлен список более 100 лиц, подозреваемых в коррупционной деятельности в крупных размерах, которые укрываются за рубежом, в частности, в США, Канаде и Австралии. Пекин обратился с требованием к правительствам этих государств о выдаче данных лиц.