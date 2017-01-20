ISE включила в листинг новые евробонды "ДТЭК Энерго" более чем на $1,275 млрд

Ирландская фондовая биржа (ISE) включила в листинг новые еврооблигации "ДТЭК Энерго", выпущенные в рамках долговой операции компании.

Согласно сообщению на веб-сайте биржи вечером 19 января, общий объем выпуска составляет $1 млрд 275 млн 114,314 тыс.

Как сообщалось, крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго", в рамках согласованных с держателями еврооблигаций условий реструктуризации, 29 декабря 2016 года провел обмен выпущенных ранее ценных бумаг на новый выпуск. Ценные бумаги на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн погашением 28 апреля 2018 года были объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения.

Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 гг. выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

Кроме старых еврооблигаций, в новые евробонды также будет конвертирована часть банковского долга на сумму около $300 млн. Оформление долгосрочной реструктуризации банковских кредитов планируется провести в январе 2017 года.

Советником по организации процесса реструктуризации энергохолдинг привлек Rothschild, юридическим советником – Latham & Watkins и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября 2016 года.

"ДТЭК Энерго" (ранее – "ДТЭК") создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Ему делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.