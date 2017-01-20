"Евраз-Сухая Балка" в 2016г сократил выпуск аглоруды на 8,7%

ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в 2016 году сократило выпуск аглоруды на 8,7% по сравнению с 2015 годом - до 2,563 млн тонн.

Как сообщается в пресс-релизе "Евраза" о результатах работы за четвертый квартал и весь 2016 год, в октябре-декабре выпуск аглоруды снизился на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом - до 618 тыс. тонн.

Аглоруда рудником в четвертом квартале 2016 года реализовывалась по цене $28/тонна по сравнению с $25/тонна в третьем. Средняя цена реализации за го составила $23/тонна (за 2015 год также $23/тонна).

Вместе с тем, как сообщалось, официально ЧАО "Евраз-Сухая Балка" должно было простаивать с сентября 2016 года до 18 января 2017 года из-за отсутствия лицензии на добычу железной руды. Таким образом, за весь 2016 год выпуск аглоруды оценивался в 1,946 млн тонн, что на 30,7% меньше, чем в 2015 году - 2,809 млн тонн.

Государственная служба геологии и недр Украины только 18 января 2017 года продлила "Евраз-Сухая Балка" разрешительные документы (лицензию) на добычу железной руды после устранения нарушений.

Ранее информированный источник сообщал агентству "Интерфакс-Украина", что предприятие могло неофициально добывать железную руду.

Кроме того, со ссылкой на департамент защиты экономики Национальной полиции Украины сообщалось, что "Евраз-Сухая Балка" незаконно добыл железную руду в объеме более 150 тыс. тонн при отсутствии разрешительных документов, тем самым нанеся государству ущерб на 12 млн грн.

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Рудник "Евраз Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.

"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). Входит в группу Evraz (РФ).

Компания Palmrose B. V. (Нидерланды), являющаяся 100%-ной "дочкой" группы Evraz (РФ), владеет 99,2521% акций рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка".

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, США, Италии, ЮАР и Украине. Крупнейшие бенефициары группы - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.