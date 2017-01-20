Экономика

10:18 20.01.2017

Лондонский суд отказался признать бридж спортом

Апелляционный суд Лондона отказал игрокам в бридж признать эту карточную игру спортом, сообщает в пятницу агентство АП.

Запрос на придание популярной карточной игре статуса спорта был подан в суд "Английским союзом бриджа", который насчитывает около 55 тыс. членов. Союз утверждает, что бридж полезен для здоровья, а статус спортивной игры дал бы ему больше возможностей для финансирования со стороны государства.

Однако правительственное учреждение "Спорт Англия", которое работает в рамках министерства культуры и занимается выделением средств, не признает спортом игры, которые не включают в себя компонент физической активности.

ВАЖНОЕ

НБУ повысил лицензионные требования к инкассаторам

Roshen остановил деятельность своей фабрики в Липецке

НБУ признал НК Банк неплатежеспособным

Украина и МВФ вскоре могут завершить согласование оставшихся технических деталей для предоставления очередного транша

Лагард на встрече с Порошенко высоко оценила реформы, осуществленные в Украине в последние годы

ПОСЛЕДНЕЕ

McDonalds представил два новых "Биг-Мака"

ISE включила в листинг новые евробонды "ДТЭК Энерго" более чем на $1,275 млрд

"Турбоатом" в суде оспорит результаты тендера "Укргидроэнерго" на реконструкцию Днепровской ГЭС

"Евраз-Сухая Балка" в 2016г сократил выпуск аглоруды на 8,7%

Власти США завершили расследование 1-го ДТП с автопилотом Tesla, не обнаружив дефекта безопасности

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА