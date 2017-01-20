Лондонский суд отказался признать бридж спортом

Апелляционный суд Лондона отказал игрокам в бридж признать эту карточную игру спортом, сообщает в пятницу агентство АП.

Запрос на придание популярной карточной игре статуса спорта был подан в суд "Английским союзом бриджа", который насчитывает около 55 тыс. членов. Союз утверждает, что бридж полезен для здоровья, а статус спортивной игры дал бы ему больше возможностей для финансирования со стороны государства.

Однако правительственное учреждение "Спорт Англия", которое работает в рамках министерства культуры и занимается выделением средств, не признает спортом игры, которые не включают в себя компонент физической активности.