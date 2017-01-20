Экономика

10:13 20.01.2017

Южно-Украинская АЭС подключила 3-й блок к энергосистеме после устранения нарушений

Южно-Украинская АЭС 19 января в 21:46 подключила третий блок к энергосистеме после устранения нарушений в работе вакуумной системы конденсатора турбоагрегата, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

По состоянию на утро пятницы в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС - 87-е сутки капитального планового ремонта (до 16 февраля), на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 57-е сутки среднего планового ремонта (ремонт до 23 февраля), на блоке №1 Ривненской АЭС – 28-е сутки среднего планового ремонта (до 6 февраля).

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в Южноукраинске (Николаевская обл.). Является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

"Энергоатом" - оператор всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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