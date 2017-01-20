De Beers запустит форвардные контракты алмазами с фиксированной ценой

De Beers совершенствует механизм аукционных продаж, через которые реализует около 10% произведенных алмазов, и вводит практику заключения форвардных контрактов с фиксированной ценой, говорится в сообщении компании.

Такие контракты дадут аукционным покупателям доступ к регулярным поставкам в будущем по прогнозируемым ценам. В аукционах, как правило, участвуют компании, которые не готовы к регулярным закупкам в качестве постоянных клиентов - сайтхолдеров. Статус сайтхолдера подразумевает необходимость 10 раз в году закупать боксы с алмазным сырьем (часть - заранее согласованные позиции, часть - распределяемая De Beers в соответствии со срезом добычи) по цене, которую De Beers может регулировать в соответствии со своими представлениями о спросе. Аналогичный механизм использует российская "АЛРОСА".

Как ожидает De Beers, форвардные контракты являются эффективным каналом поставки для малых и средних предприятий, стремящихся получить доступ к регулярным поставкам алмазного сырья по предсказуемой цене.

Первые контракты будут заключены в феврале 2017 года, программа охватит мелкие ассортиментные позиции - алмазы массой в грейнер (1/4 карата), а также Smalls и Near Gem. Контракты будут трехмесячными.

Эти категории сырья, как правило, обрабатываются в Индии, крупнейшем производителе бриллиантов. Индийские участники рынка, в первую очередь мелкие и средние компании, в 2016 году были затронуты последствиями денежной реформы. Как заявил на этой неделе глава De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver), последствия денежной реформы в Индии, скорее всего, будут отражаться на индийских участника рынка еще в течение нескольких месяцев. Подобное заявление сделал и глава "АЛРОСА" Андрей Жарков.

"Широкий диалог с покупателями обозначил потенциал для дальнейшего развития форвардного рынка для наших алмазов. Наши покупатели заявили об интересе в краткосрочных контрактах на поставку сырья, но предпочли бы заключать их по фиксированным ценам, избегая потенциальных проблем с плавающей ценой на момент исполнения контракта", - приведены в пресс-релизе De Beers слова Нейла Вентуры (Neil Ventura), вице-президента по аукционным продажам.

Форвардные контракты с плавающей ценой De Beers запустила в декабре 2013 года, с тех пор было заключено более 350 таких договоров.

De Beers, согласно расчетам Rapaport, закончила 2016 год с выручкой $5,58 млрд (рост на 36%). Выручка "АЛРОСА", по предварительным данным компании, в 2016 году выросла на 26%, до $4,486 млрд.