Экс-глава Volkswagen Винтеркорн отрицает, что узнал о манипуляциях еще до дизельного скандала

Бывший гендиректор немецкого автоконцерна Volkswagen AG Мартин Винтеркорн опроверг сообщения о том, что он узнал о манипуляциях с программным обеспечением раньше, чем разгорелся дизельный скандал, сообщает Deutsche Welle.

"Это не так", - заявил М.Винтеркорн на заседании комитета Бундестага по расследованию этого скандала. От дальнейших пояснений экс-глава VW отказался.

При этом М.Винтеркорн указал, что приоритетным остается вопрос о том, кто должен нести ответственность за манипуляции.

"Главной задачей было и остается исчерпывающее расследование", - подчеркнул он. Бывший CEO Volkswqagen также принес извинения за случившееся. "То, что произошло, вызывает у людей негодование, и у меня тоже", - цитирует его слова агентство dpa.

Согласно официальной версии, руководство Volkswagen узнало о нарушениях в начале сентября 2015 года, лишь после того как о них сообщили специалисты Агентства по защите окружающей среды (EPA) США. По их данным, на автомобилях Volkswagen с дизельными двигателями устанавливали программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам.

В последнее время в СМИ появились сообщения, что еще в конце июля 2015 года состоялась встреча топ-менеджеров VW, на которой обсуждалась стратегия действий в связи с расследованиями в США.

Компания зарезервировала почти $21 млрд на судебные расходы в связи со скандалом.