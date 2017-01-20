Экономика

09:44 20.01.2017

Порошенко выступит с речью на форуме в Давосе, пообщается с мировыми инвесторами

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу выступит с речью на 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, сообщается на сайте главы государства.

"Глава Украинского государства выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы", следует из сообщения в пятницу утром.

В ходе работы форума президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с главами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

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