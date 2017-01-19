Рынок акций Украины завершил торги в четверг ростом

Украинский рынок акций завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,4% - до 860,84 пункта, индекс ПФТС – 0,33%, до 269,59 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,8 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 541,44 млн грн, в том числе акциями – 0,32 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Центрэнерго" (+3,32%) и "Донбассэнерго" (+0,01%).

Снизились в цене акции "Мотор Сичи" (-0,8%), "Укрнафты" (-0,78%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,07%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,3%) и "Мотор Сичи" (+1,09%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,47% - до 621,99 пункта при объеме торгов 4,7 млн злотых (31,7 млн грн).

Тройку лидеров роста составили бумаги "Милкиленда" (+6,12%), "Садовая груп" (+5,56%) и "Агротона" (+4,92%).

Снижением стоимости завершили торги акции Coal Energy (-2,15%) и "Астарты" (-0,7%).