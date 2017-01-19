Экономика

18:05 19.01.2017

Лагард на встрече с Порошенко высоко оценила реформы, осуществленные в Украине в последние годы

Президент Украины Петр Порошенко и с директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард провели встречу в швейцарском Давосе, сообщает пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Кристин Лагард высоко оценила реформы в Украине, осуществленные под руководством Петра Порошенко", - написал в четверг вечером в своем микроблоге в Твиттер С.Цеголко и опубликовал фотографию со встречи.

Согласно опубликованной им фотографии, во встрече также приняли участие министр финансов Украины Александр Данилюк и глава Нацбанка (НБУ) Валерия Гонтарева.

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