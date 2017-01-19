"Укргазвыдобування" в 2016г увеличило продажу газа для нужд населения на 1,4%

ПАО "Укргазвыдобуваня" в 2016 году увеличило продажу НАК "Нафтогаз Украины" добытого природного газа с его дальнейшей реализацией населению на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 13,002 млрд куб. м, сообщил первый заместитель председателя правления компании Александр Романюк на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, в целом добыча газа компанией, включая производство газа по договорам о совместной деятельности (СД), по итогам прошлого года составила 14,605 млрд куб. м, что на 0,5% (0,077 млрд куб. м) больше, чем в 2015-м.

В свою очередь глава правления "Укргазвыдобуваня" Олег Прохоренко уточнил, что благодаря расторжению ряда договоров о СД, на баланс компании перешел добываемый газ в объеме более 0,11 млрд куб. м, который направлен на удовлетворение нужд населения.

В 2017 году "Укргазвыдобуваня" планирует достигнуть планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив ее на 0,4-0,6 млрд куб. м. "Это будет результатом работы по нескольким направлениям, в частности, увеличение капитальных ремонтов скважин, увеличение интенсификации, увеличение бурения", - отметил О.Прохоренко.

По его словам, компания в 2017 году планирует увеличить объемы бурения на 75%, в т.ч. с привлечением аутсорсинга, – до 345 тыс. м (около 100 скважин). В 2016 году УГВ увеличила объемы бурения на 14% (на 25 тыс. м) по сравнению с 2015 годом – до 198 тыс. м.

О.Прохоренко также сообщил, что УГВ по итогам 2016 года выплатила в бюджет около 40 млрд грн налогов, в 2017-м ожидается увеличение этой суммы до 52 млрд грн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.