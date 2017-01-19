Экономика

16:18 19.01.2017

"Укрэнерго" начало сбор информации от участников рынка в рамках подготовки "Плана развития ОЭС до 2027 года"

НЭК "Укрэнерго" начало сбор информации от участников рынка электроэнергии в рамках подготовки "Плана развития объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины на 2018-2027 гг.", сообщается на сайте госкомпании.

Данные принимаются до 13 февраля 2017 года обособленным подразделением "Научно-проектный центр развития ОЭС Украины".

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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